Centenas de milhares de pessoas correm perigo na sitiada cidade sudanesa de El Fasher, onde os combates podem se intensificar à medida que a temporada de chuvas chega ao fim, alertaram nesta quarta-feira (18) altos funcionários das Nações Unidas.

El Fasher é uma das cinco capitais estaduais da região sudanesa de Darfur Ocidental e a única que não está sob o controle das paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR), que lutam contra o exército regular desde abril de 2023.

A guerra em grande parte do Sudão criou a maior crise de deslocamento do mundo, com milhões de pessoas afetadas, e provocou fome em um campo de deslocados perto de El Fasher.

"Centenas de milhares de civis presos em El Fasher correm agora o risco de sofrer as consequências da violência em massa", declarou Martha Pobee, subsecretária-geral da ONU para a África, no Conselho de Segurança da ONU.

"À medida que os combates envolvem a cidade, expõem ainda mais uma população extremamente vulnerável, incluindo os deslocados internos", alertou.

Darfur tem sido cenário de algumas das piores atrocidades da guerra, que já teria causado a morte de cerca de 150 mil pessoas, segundo algumas estimativas.

"A vida de centenas de milhares de pessoas, incluindo mais de 700 mil deslocados internos em e ao redor de El Fasher, está em perigo iminente", disse Joyce Msuya, subsecretária-geral para Assuntos Humanitários.

Cerca de 1,7 milhão de pessoas na região norte de Darfur enfrentam insegurança alimentar aguda, acrescentou.

Especialistas independentes da ONU instaram este mês o rápido envio de uma "força independente" no Sudão para a proteção de civis.

