O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, ficará afastado "por um tempo" devido a uma lesão que sofreu no tornozelo quando defendia a seleção norueguesa, informou nesta quarta-feira (18) o técnico do time londrino, Mikel Arteta.

O jogador de 25 anos torceu o tornozelo na vitória da Noruega sobre a Áustria (2 a 1) há nove dias, pela Liga das Nações da Uefa. O médico da seleção havia dado uma previsão de "no mínimo três semanas de ausência" para esse tipo de lesão.

"Depois de alguns exames recentes, foram constatadas lesões de grau 1 dos ligamentos do tornozelo", declarou Arteta em entrevista coletiva na véspera da estreia do Arsenal na Liga dos Campeões, contra a Atalanta.

Essa lesão "é algo muito importante, por isso vamos perdê-lo por um tempo", acrescentou o treinador.

Portanto, o Arsenal deverá visitar o Manchester City no próximo domingo, pelo Campeonato Inglês, sem seu capitão. Provavelmente, Odegaard também não poderá enfrentar o PSG no dia 1º de outubro, na segunda rodada da Champions.

bur-jta/zub/iga/pm/cb