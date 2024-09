Gisèle Pelicot, a mulher que foi drogada pelo marido por 10 anos para que dezenas de homens contatados pela internet a estuprassem, denunciou, nesta quarta-feira (18), as acusações de alguns advogados defensores do caso que alegavam sua possível cumplicidade nas agressões.

O julgamento, que começou no dia 2 de setembro, em Avignon, contra o ex-marido de Gisèle Pelicot, comoveu a França, e sua decisão de manter o julgamento a portas abertas converteu a mulher em um símbolo contra a violência sexual.

"Desde que cheguei a esta sala de audiência me sinto humilhada. Me tacharam de alcoólatra, disseram que eu estava embriagada e fui cúmplice" de Dominique Pelicot, seu ex-marido e principal acusado no processo, afirmou a mulher no tribunal.

Dominique Pelicot testemunhou, na terça-feira, perante o tribunal e reconheceu a sua responsabilidade. Além disso, disse que a sua ex-mulher "não merecia" a provação que ela sofreu.

"Sou um estuprador, como todos que estão nessa sala. Todos sabiam, não podem dizer o contrário", afirmou Pelicot, referindo-se ao fato de que todos os 50 co-réus sabiam que sua esposa estava drogada com ansiolíticos fortes.

Alguns acusados defendem que desconheciam que Pelicot administrava medicamentos para fazer sua mulher dormir e afirmam que pensavam que eles eram um casal libertino.

"Estava em coma e os vídeos que serão mostrados atestarão isso. E os especialistas ficaram chocados com esses vídeos, e eles são homens", disse a mulher.

"Nunca, nem por um segundo, dei meu consentimento ao Sr. Pelicot ou a esses homens", reiterou a mulher que foi casada por 50 anos com o réu principal e recentemente obteve o divórcio.

Dominique Pelicot entrou em contato com estranhos na Internet e documentou todos os estupros, com fotos e vídeos guardados em seu computador.

O caso veio à tona por acaso, quando ele foi pego em 2020 em um shopping center filmando sob as saias de clientes e os investigadores encontraram os arquivos.

"Desde quando um homem pode decidir por sua esposa? Lembro a vocês que eu fui drogada", disse a mulher antes de algumas imagens serem divulgadas durante a audiência desta quarta-feira, a pedido dos advogados da defesa.

