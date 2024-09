Os serviços de segurança ucranianos reivindicaram nesta quarta-feira (18) um bombardeio com drones que "destruiu" um depósito de armas no oeste da Rússia e as autoridades regionais russas determinaram a saída dos habitantes da área devido a um incêndio.

Diversos vídeos publicados nas redes sociais e exibidos por veículos de comunicação russos e ucranianos mostram grandes explosões e uma coluna de fumaça. A AFP não conseguiu verificar a autenticidade das imagens de maneira imediata.

Uma fonte dos Serviços de Segurança Ucranianos (SBU) reivindicou o bombardeio.

Os drones ucranianos "destruíram" na terça-feira à noite um grande depósito com mísseis e artilharia do Ministério da Defesa russo na localidade de Toropets, na região de Tver, informou a fonte à AFP.

"Após os bombardeios dos drones ucranianos, aconteceu uma explosão muito forte", acrescentou a fonte.

A cidade fica a 400 quilômetros ao noroeste de Moscou.

As autoridades regionais de Tver anunciaram no Telegram a "evacuação parcial" da localidade, enquanto um incêndio era apagado em Toropets, que foi atingida por destroços de um drone, mas sem mencionar qualquer depósito de armas.

A Ucrânia, que enfrenta a invasão das tropas de Moscou desde fevereiro de 2022, efetua com frequência ataques em território russo, às vezes contra alvos distantes da fronteira.

O país nem sempre assume a responsabilidade por estas ações, mas as comemora, pois afirma que são represálias justas pelos ataques de Moscou desde o início do conflito.

O Exército russo anunciou nesta quarta-feira que derrubou 54 drones ucranianos durante a noite, metade deles sobre a região fronteiriça de Kursk, alvo de um grande ataque surpresa iniciada pelas tropas de Kiev no início de agosto.

