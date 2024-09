Você já se perguntou se existe um momento ideal para os casais se divertirem entre quatro paredes? Um levantamento recente pode fornecer algumas respostas! Os pesquisadores revelaram o dia e a hora mais propícios para casais fazerem sexo.

“Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite”, já dizia a canção de Lulu Santos. O estudo, encomendado pela empresa britânica Pour Moi, sugere que o sábado, por volta das 22h09, é o “horário mais sexy” da semana.

A pesquisa entrevistou 2 mil adultos do Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos e Canadá. Todos os participantes estavam em um relacionamento, namorando ativamente ou eram sexualmente ativos. Os resultados foram surpreendentes e ajudaram a pintar um quadro claro sobre as preferências de horários para atividades íntimas.

Qual é o melhor dia para fazer sexo?



De acordo com o estudo, o sábado se consolida como o dia favorito para a maioria dos casais se entregarem ao romance. Marina Nicoli, uma das responsáveis pelo estudo, explicou ao jornal Daily Mail que “as noites de fim de semana parecem ser o momento mais popular para as pessoas se sentirem mais relaxadas e prontas para aproveitar o tempo com seus parceiros”.

A pesquisa mostrou que 43% dos entrevistados apontaram o sábado como o dia preferido para fazer sexo. O segundo lugar ficou para a sexta-feira, com 22% das preferências. Já domingo aparece como uma opção para 10% dos casais, seguidos por quinta-feira (6%), quarta-feira (5%), terça-feira (4%) e segunda-feira (2%).

Por que os casais preferem a noite de sábado?



A conclusão de que o sábado à noite é o momento mais popular para o sexo pode ser explicada por uma combinação de fatores psicológicos e sociais. O fim de semana oferece uma pausa das responsabilidades diárias, permitindo que as pessoas se sintam mais relaxadas e descontraídas.

Além disso, sair para programas noturnos e a ausência de compromissos profissionais no dia seguinte também contribuem para o aumento do desejo e da disponibilidade para intimidade. A noite de sábado combina momentos de lazer e descontração, perfeitos para os casais se conectarem.

Horário ideal para fazer sexo



Se o dia já parece estar bem definido, outro ponto que chamou atenção foi o horário específico. Mais de um terço dos entrevistados revelou que preferem fazer sexo entre 22h e 0h. O “ponto ideal” foi determinado como sendo às 22h09, com 80% dos participantes concordando com esse horário específico.

Este fato pode ser explicado pela redução dos níveis de estresse no final do dia, proporcionando um ambiente mais propício para a intimidade. Em contrapartida, as primeiras horas da manhã foram menos populares, com apenas 4% dos entrevistados escolhendo o período entre 6h e 8h.

Frequência das relações sexuais



A pesquisa também abordou a frequência das relações sexuais entre os casais. Quase metade (48%) dos entrevistados relatou fazer sexo uma vez por semana. Outros 19% afirmaram ter relações sexuais duas vezes por semana. Um dado interessante é que apenas 1% dos participantes indicou ter uma atividade sexual diária.

O estudo oferece um olhar interessante sobre as preferências de horário e frequência dos casais para relações sexuais. Considerando o ritmo agitado da vida moderna, não é surpreendente que os momentos de maior descontração e ausência de stress sejam os mais propícios para encontros íntimos.