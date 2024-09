Com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Sporting venceu o Lille por 2 a 0 nesta terça-feira (17) no Estádio José Alvalade em Lisboa e estreou com o pé direito na Liga dos Campeões.

Após uma tentativa mal sucedida de Alexsandro de afastar o perigo da área, o atacante sueco Viktor Gyökeres recuperou a bola, girou e mandou para o fundo da rede com um chute certeiro de pé direito (37').

Em excelente fase, com oito gols marcados em cinco partidas do campeonato português, o jogador de 26 anos já era temido pelo Lille antes da partida.

"Gyökeres está se tornando um dos melhores centroavantes da Europa", havia destacado o treinador do Lille, Bruno Genesio, na véspera do jogo.

Foi ele novamente o centro das atenções dois minutos depois, quando o inglês Angel Gomes cometeu uma falta desnecessária. Ele o derrubou não muito longe do círculo central, e recebeu o segundo cartão amarelo (40'). Um duro segundo golpe para os franceses.

O clube lisboeta aumentou a vantagem com um gol espetacular do zagueiro belga Zeno Debast que soltou uma bomba de primeira no ângulo, sem chances para o goleiro Lucas Chevalier, que apenas viu a bola entrar (65').

No ataque, o Lille se mostrou completamente inofensivo, dando apenas três chutes a gol contra 19 do Sporting. No entanto, teve uma chance clara de diminuir, mas Rémy Cabella, que havia entrado em campo, esbarrou na defesa do goleiro Franco Israel (88').

Na próxima rodada, o time português viaja para enfrentar o holandês PSV Eindhoven no dia 1º de outubro, enquanto o Lille terá uma dura missão: recebe o Real Madrid no estádio Pierre-Mauroy no dia seguinte.

