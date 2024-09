Um balão com lixo enviado da Coreia do Norte caiu no topo de um edifício em Seul e provocou um incêndio, informou nesta segunda-feira o corpo de bombeiros da capital sul-coreana.

Nos últimos meses, a Coreia do Norte enviou milhares de balões carregados de lixo, ou inclusive fezes, em direção ao Sul, em resposta aos envios de propaganda a seu território por parte de ativistas sul-coreanos.

"Às 21H04 (9H04 de Brasília) de domingo, aconteceu um incêndio no teto de um edifício comercial de quatro andares no distrito oeste de Seul", afirmou o corpo de bombeiros em um comunicado.

Os bombeiros conseguiram apagar as chamas em apenas 18 minutos, acrescenta a nota.

Militares e policiais recolheram os restos do balão para investigar o conteúdo.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que Pyongyang enviou quase 120 balões cheios de lixo para o seu território na noite de domingo, a maioria com "papel e plástico" que não representavam risco para a população.

Um porta-voz militar explicou que alguns balões têm temporizadores que podem causar incêndios.

