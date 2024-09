O número de pessoas com 65 anos ou mais no Japão bateu um novo recorde, com 36,25 milhões este ano, o que representa 29,3% do total da população, segundo dados do governo divulgados no domingo.

O Ministério de Assuntos Internos afirmou que esta proporção da população idosa coloca o Japão no topo de uma lista de 200 países e regiões com populações superiores a 100.000 habitantes.

Outros países que estão entre os 10 primeiros na lista incluem Itália, Portugal, Grécia, Finlândia, Alemanha e Croácia, com índices superiores a 20%.

O Japão enfrenta uma crise demográfica cada vez mais grave, com uma população idosa que exige gastos elevados em atendimento de saúde e Previdência, com uma força de trabalho cada vez menor para sustentar as despesas.

A população global do país registrou contração de 595.000 pessoas, a 124 milhões, segundo os números mais recentes do governo.

Os dados também mostraram que 9,14 milhões de idosos continuavam empregados em 2023, o que representa 13,5% da força de trabalho.

