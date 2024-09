O líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong Un, se encontrou com o chefe de segurança e ex-ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, que está visitando o país asiático recluso, relataram os meios de comunicação estatais norte-coreanos neste sábado (14, noite de sexta em Brasília).

A Rússia quer reforçar as reservas de armas e munições para continuar sua ofensiva de mais de dois anos e meio contra a Ucrânia e, segundo os países ocidentais, a Coreia do Norte é um de seus fornecedores.

Em junho, o presidente russo, Vladimir Putin, viajou à Coreia do Norte e assinou um pacto bilateral de defesa mútua.

Kim afirmou no encontro com Shoigu que "o governo norte-coreano continuará expandindo a cooperação e a colaboração" com a Rússia com base nesse tratado, informou a imprensa estatal norte-coreana.

O Conselho de Segurança da Rússia, órgão presidido por Shoigu desde que ele deixou o ministério em maio, apontou em seu site na internet que o encontro com Kim "fará uma importante contribuição para a implementação" do pacto de defesa.

