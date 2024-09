O candidato republicano nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (13) que não vai vender as ações do seu grupo de mídia, o que fez o papel disparar.

"Não quero vender minhas ações, não preciso desse dinheiro", disse o ex-presidente, durante entrevista coletiva em seu campo de golfe na Califórnia. A declaração fez o papel do Trump Media and Technology Group (TMTG) fechar em alta de 11,79%.

Criada por Trump em 2021 para contornar o veto imposto a ele pelo Facebook e Twitter, a matriz da rede social do ex-presidente americano estreou na bolsa em março. Segundo as normas do mercado de ações, a partir do fim de setembro Trump poderia vender total ou parcialmente suas ações.

O republicano detém 57% das ações do TMTG. "Não fiz isso por dinheiro, e sim porque queria ter uma voz forte", ressaltou Trump, sobre o grupo e a rede Truth Social.

