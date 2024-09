Os Estados Unidos apresentaram, nesta sexta-feira (13), a lista detalhada de novas tarifas sobre as importações de produtos chineses de setores "estratégicos", incluindo os automóveis elétricos, que serão tributados em 100%, segundo um comunicado da representante do Comércio, Katherine Tai.

As novas tarifas, que incluem também uma taxa de 25% para baterias de carros elétricos, entrarão em vigor em 27 de setembro.

Estas medidas "visam as políticas e práticas prejudiciais da República Popular da China, que impactam negativamente os trabalhadores e as empresas americanas", afirmou Katherine Tai no comunicado.

jul/nn/mar/aa/fp