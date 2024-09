O Brasil viu suas chances de classificação na Copa Davis diminuírem muito ao perder nesta quinta-feira (12), pela segunda rodada de seu grupo, para a Holanda (2 a 1), em Bologna, na Itália.

A equipe brasileira perdeu dois confrontos consecutivos, embora tenha conseguido vencer pelo menos uma partida em cada um deles.

Contra os holandeses, nesta quinta-feira, o Brasil começou bem e o jovem João Fonseca, de 18 anos (158º do ranking), derrotou Botic Van de Zandschulp (68º) por 6-4 e 7-6 (7/3).

Porém, os europeus viraram depois com as vitórias de Tallon Griekspoor (39º) por 7-6 (7/2) e 6-4 sobre Thiago Monteiro (76º), e da dupla Botic Van de Zandschulp e Wesley Koolhof contra Rafael Matos e Marcelo Melo com parciais de 6-4 e 7-6 (7/5).

O Brasil tem apenas uma última rodada contra a Bélgica para tentar melhorar suas poucas chances e se classificar para a 'Final 8' de Málaga (Espanha), para a qual se classificam os dois primeiros de cada grupo.

A situação de outro sul-americano, o Chile, ainda é pior: perdeu para a Alemanha (3-0) em Zhuhai, na China.

Os chilenos já haviam sofrido uma derrota por 3 a 0 na quarta-feira, na primeira rodada, contra os Estados Unidos.

Com seis jogos disputados e perdidos, o Chile está praticamente fora, já que precisa de uma combinação de resultados para conseguir alcançar seu objetivo.

Nesta quinta-feira, Tomás Barrios foi atropelado com parciais de 6-1 e 6-3 por Maximilian Marterer (104º) e depois Alejandro Tabilo, 22º do mundo e melhor tenista sul-americano no ranking da ATP, foi surpreendido por Yannick Hanfmann (96º) por 7-5 e 6-4.

Nas duplas, Kevin Krawietz e Tim Puetz venceram Tomás Barrios e Matías Soto por 6-1 e 6-3.

- Novo abandono de Machac -

Nos demais duelos desta quinta houve vitórias claras (3 a 0) da Austrália contra a República Tcheca, em Valência, e do Canadá, contra a Finlândia, em Manchester.

Os australianos já haviam derrotado a França por 2 a 1 na primeira rodada e deram um grande passo rumo à classificação, enquanto os tchecos, derrotados por 3 a 0 na quarta-feira pela Espanha, estão agora afundados na classificação do grupo.

O tcheco Tomas Machac (35º) abandonou um dos jogos de simples vencidos pela Austrália, após apenas um game. Na véspera, o próprio Machac havia abandonado o jogo devido a uma lesão contra o espanhol Carlos Alcaraz, quando a partida estava empatada em um set para cada jogador.

"Foi o meu pior dia como capitão. Fiquei pensando a noite toda em quem colocar nas partidas de simples, não foi fácil. Dormi apenas três horas. Temos dois jogadores, um lesionado e com cãibras desde ontem à noite, o outro com 38 (graus) de febre... O que posso fazer?", lamentou o capitão tcheco Jaroslav Navratil.

A Espanha enfrentará a França nesta sexta-feira e poderá garantir sua classificação para a 'Final 8'.

Já os canadenses, liderados por Felix Auger-Aliassime (21º) e Denis Shapovalov (100º), que venceram as partidas de simples e depois se uniram nas duplas, tiveram uma tarde tranquila contra uma Finlândia muito inferior.

"Não poderíamos ter feito melhor hoje. Felix teve um desempenho incrível nas partidas de simples e os rapazes foram bem nas duplas. Foi fenomenal, um dia perfeito", comemorou o capitão dos canadenses, Frank Dancevic.

