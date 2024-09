Novak Djokovic, ex-número um do mundo e detentor do recorde de títulos de Grand Slam, enfrentará o ex-tenista local Juan Martín del Potro em partida amistosa no final do ano, após a confirmação, nesta quinta-feira (12), da chegada à Argentina do astro sérvio.

'Nole', atualmente em quarto lugar no ranking, participará do "El Último Desafío", no domingo, dia 1º de dezembro, no estádio Parque Roca, com capacidade para 15.500 espectadores.

A organização do evento anunciou que Djokovic chegará a Buenos Aires no dia 29 de novembro e participará de um jantar oficial com Del Potro, no sábado oferecerá uma conferência para convidados, na qual explicará sua história de vida e no domingo jogará contra o argentino, ex-número três do ranking.

Djokovic tem em seu espetacular currículo 24 títulos de 'majors' e há pouco mais de um mês conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Além disso, detém o recorde de jogador que mais tempo ficou como número um do ranking da ATP, com um total de 428 semanas.

Del Potro e Djokovic se enfrentaram 20 vezes no circuito profissional, com um saldo de 16 vitórias do sérvio contra 4 do argentino, que disputou sua última partida em fevereiro de 2022, em Buenos Aires, mas nunca anunciou oficialmente sua aposentadoria.

Neste contexto, se destacam os triunfos de 'Djoko' na final do US Open de 2018 e na semifinal de Wimbledon de 2013, enquanto Del Potro o venceu nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, quando conquistou a medalha de bronze contra o sérvio, e na primeira fase na Rio-2016.

"Desde que joguei minha última partida em Buenos Aires, sempre senti que este não seria o fim da minha carreira. Sinto que ainda tenho algo guardado. Este será o último desafio que tanto procurei", comentou 'Delpo'.

Esta será a segunda vez que Djokovic vai à Argentina, depois de uma visita em 2013, quando compareceu junto com Rafael Nadal para uma homenagem a David Nalbandian.

Str/tev/ma/aam/mvv