O tenista espanhol Rafael Nadal desistiu de disputar a Laver Cup, torneio de exibição que acontecerá em Berlim de 20 a 24 de setembro, segundo um comunicado dos organizadores divulgado nesta quinta-feira (12).

Nadal, vencedor de 22 títulos de Grand Slam, de 38 anos, já havia sido declarado como desfalque do recente Aberto dos Estados Unidos, após ser eliminado por Novak Djokovic na segunda rodada do torneio dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Estou muito desapontado por não poder jogar a Laver Cup na próxima semana, em Berlim", disse Nadal, citado no comunicado. "É uma competição por equipes e para realmente apoiar a seleção europeia tenho que dar o meu melhor e atualmente há outros jogadores que podem ajudar a vencer", disse ele.

Lesionado no Aberto da Austrália, em janeiro de 2023, Nadal ficou afastado das quadras por quase um ano e até agora não conseguiu recuperar o nível anterior, prejudicado por uma sucessão de problemas físicos. Ele está atualmente em 154º lugar no ranking da ATP.

O substituto de Nadal será anunciado em breve, disseram os organizadores.

A Laver Cup coloca tenistas europeus enfrentando adversários do resto do mundo. Criado em 2017 por iniciativa de Roger Federer, foi nesse torneio que o astro suíço disputou a última partida da carreira, em duplas com Nadal em 2022.

O próximo compromisso agendado de Nadal é o "Six Kings Slam", torneio de exibição marcado para outubro na Arábia Saudita.

