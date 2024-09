Ao menos 39 pessoas morreram no último domingo no naufrágio de uma embarcação ao largo da costa de Mbour, no oeste do Senegal, uma nova tragédia que atinge os migrantes que tentam chegar à Europa, segundo um balanço atualizado pela Marinha senegalesa nesta quinta-feira (12).

Trinta e nove corpos sem vida foram recuperados entre domingo e o meio-dia desta quinta-feira, informou a Marinha pelas redes sociais.

A busca continua, acrescentou, e teme-se que o número de vítimas seja ainda maior.

A embarcação "envolvida na imigração irregular" naufragou no domingo na costa de Mbour.

As autoridades senegalesas interceptaram mais duas embarcações que transportavam 421 migrantes. Vinte crianças estavam entre as pessoas interceptadas por um navio-patrulha, disseram as autoridades.

O local exato da intervenção e a nacionalidade dos migrantes não foram especificados.

As vítimas identificadas até agora são majoritariamente de Mbour, um importante porto pesqueiro, disse o prefeito Amadu Diop à agência de notícias senegalesa APS.

O Senegal é um dos principais pontos de partida para milhares de africanos que há anos empreendem a perigosa travessia do Atlântico tentando chegar à Europa.

Os migrantes buscam sobretudo chegar através do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, em embarcações sobrecarregadas e por vezes em mau estado.

Milhares de pessoas perderam a vida tentando chegar à Europa desta forma nos últimos anos.

