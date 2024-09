A SpaceX vai tentar realizar na noite desta quarta-feira (11) a primeira caminhada espacial não governamental da História.

O comandante da missão, batizada de Polaris Dawn, é o milionário Jared Isaacman, 41, um dos dois passageiros que vão se aventurar na breve caminhada, que será transmitida ao vivo. A segunda será Sarah Gillis, funcionária da SpaceX.

Os outros dois integrantes da missão - o piloto Scott Poteet e a funcionária da SpaceX Anna Menon - vão permanecer na cápsula Dragon, para garantir que tudo corra conforme o planejado.

Toda a tripulação ficará exposta ao vácuo espacial quando a escotilha se abrir. A operação permitirá testar a primeira geração de trajes espaciais da empresa, brancos e de aspecto futurista.

A saída acontecerá às 6h23 GMT (3h23 em Brasília), a cerca de 700 km sobre a Terra (a Estação Espacial Internacional, ISS,fica a cerca de 400 km de altitude). A outra opção é fazer a tentativa na sexta-feira, no mesmo horário.

Jared Isaacman e Sarah Gillis vão se revezar para sair, por 15 a 20 minutos cada um. Eles farão movimentos para testar os novos trajes, sempre unidos à cápsula por um dispositivo de barras que permite que ele se segurem. "Será algo parecido com dançar", explicou Isaacman no mês passado.

Os trajes são conectados à nave por cabos, para o fornecimento de oxigênio. No total, a caminhada deve durar cerca de duas horas, bem menos que as dos astronautas de agências governamentais que ocupam a ISS.

- Risco -

"O risco não é zero", ressaltou Sean O'Keefe, ex-diretor da Nasa. "Sem dúvida, é maior do que qualquer coisa que o setor comercial tenha conseguido até agora."

Os trajes dos quatro aventureiros foram preparados para suportar temperaturas extremas ou aumentar a mobilidade. A viseira oferece proteção térmica e solar.

As roupas também são equipadas com câmera, e as informações sobre pressão, temperatura e umidade do traje são exibidas no capacete.

Sarah Gillis elogiou a vestimenta. A SpaceX quer fabricar "milhões" delas no futuro, para permitir que a humanidade se torne uma espécie multiplanetária.

"Um dia alguém poderia usar uma versão em Marte", portanto é "uma grande honra" testá-la, comentou Jared Isaacman, diretor da empresa financeira Shift4.

A missão decolou ontem da Flórida e terá uma duração de cinco dias, em que estão previstos cerca de 30 experimentos.

A Polaris Dawn marca uma nova etapa da exploração comercial do espaço. Isaacman, seu comandante, defende o uso do investimento privado para acelerar a conquista do universo.

