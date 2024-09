A Argentina perdeu por 2 a 1 para ao Canadá, nesta terça-feira (10), em Manchester, pela primeira rodada do grupo D da Copa Davis, que se completa com Grã-Bretanha e Finlândia e no qual as duas primeiras nações classificadas disputarão a 'Final 8' em Málaga entre os dias 19 e 24 de novembro.

Os dois duelos de simples foram vencidos com relativa facilidade pela equipe canadense, campeã da Davis em 2022.

Denis Shapovalov venceu Francisco Cerúndolo por 7-5 e 6-3, enquanto Felix Auger-Aliassime derrotou Sebastián Báez com um duplo 6-3.

Nas duplas, a Argentina levou a melhor com Machi González e Andrés Monteni vencendo Vasek Pospisil e Shapovalov de virada por 2-6, 6-3 e 6-2.

"Sabíamos que nesta superfície eles se sentem como peixes na água. Quanto mais forte você saca, mais forte eles devolvem. Nossa ideia era conseguir esse primeiro ponto com Fran (Cerúndolo), mas foi uma pena que ele não tenha vencido aquele primeiro set. Aí depois tudo ficou mais difícil", analisou o capitão argentino Guillermo Coria.

O Brasil estreia nesta quarta-feira contra a Itália.

-- Resultados desta terça-feira da Copa Davis:

- Grupo A

Em Bolonha (Itália)

Holanda - Bélgica 1 - 1

Simples:

Botic Van de Zandschulp (HOL) x Raphael Collignon (BEL) por 7-5, 7-6 (8/6)

Zizou Bergs (BEL) x Tallon Griekspoor (HOL) 6-2, 6-7 (2/7), 6-3.

Duplas (em disputa):

Wesley Koolhof/Botic van de Zandschulp (HOL) x Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) - em disputa -

- Grupo B

Em Valencia (Espanha)

Austrália x França 2 - 1

. Simples:

Thanasi Kokkinakis (AUS) x Arthur Fils (FRA) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3)

Ugo Humbert (FRA) x Alexei Popyrin (AUS) 6-3, 6-2

. Duplas:

Alex Purcell/Matthew Ebden (AUS) x Pierre-Hugues Hebert/Edouard Roger-Vasselin (FRA) 7-5, 5-7, 6-3

- Grupo C

Em Zhuhai (China),

Alemanha x Eslovaquia 3-0

. Simples:

Maximilian Marterer (ALE) x Lukas Klein (SVK) 6-4, 7-5

Yannick Haufmann (ALE) x Josef Kovalik (SVK) 3-6, 6-3, 7-6 (7/3)

. Duplas:

Kevin Krawietz/Tim Puelz (ALE) x Lukas Klein/Igor Zelenay (SVK) 7-5, 6-3

- Grupo D

Em Manchester (Inglaterra)

Canadá x Argentina 2 - 1

. Simples:

Denis Shapovalov (CAN) x Francisco Cerúndolo (ARG) 7-5, 6-3

Félix Auger-Aliassime (CAN) x Sebastián Báez (ARG) 6-3, 6-3

. Duplas:

Máximo González/Andrés Molteni (ARG) x Vasek Pospisil/Denis Shapovalov (CAN) 2-6, 6-3, 6-2

pm/iga/aam/cb