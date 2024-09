Abalado por uma série de desfalques, o Uruguai enfrenta nesta terça-feira (10), nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, uma Venezuela que tenta recuperar o fôlego depois de ter sido goleada por 4 a 0 pela Bolívia, na altitude de 4.150 metros da cidade de El Alto.

A seleção comandada pelo argentino Marcelo Bielsa chega a este duelo no Estádio Monumental da cidade de Maturín, pela oitava rodada do torneio classificatório na segunda colocação com 14 pontos, atrás apenas da campeã mundial Argentina, que já acumula 18 pontos.

A Venezuela ocupa a quinta posição, com nove.

- "Alternativas" de Bielsa -

O empate em 0 a 0 com o Paraguai, na partida de despedida do astro Luis Suárez pela 'Celeste', trouxe duas novas ausências para a seleção uruguaia.

O meio-campista Federico Valverde e o lateral-direito Nahitan Nández cumprem suspensão contra a Venezuela por acúmulo de cartões amarelos e se somam aos desfalques de Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Ronald Araújo, Mathías Olivera e José María Giménez, que cumprem sanções devido à briga com torcedores nas arquibancadas no duelo contra a Colômbia pelas semifinais da última Copa América.

"Há jogadores que jogam regularmente com os quais não vamos contar, mas depois de um ano de trabalho é obrigatório numa gestão como a que realizo criar alternativas que nos permitam competir", disse Bielsa.

Se a questão são alternativas, a posição de centroavante abre oportunidades notáveis na seleção uruguaia.

Sem Núñez e após a despedida de Suárez, Miguel Merentiel e o campeão mundial sub-20 Luciano Rodríguez são opções para jogar no ataque ao lado dos habituais pontas Facundo Pellistri e Maximiliano Araújo.

Por outro lado Bielsa poderá contar novamente com Guillermo Varela, que pode ocupar a posição de Nández na lateral-direita.

O técnico mostrou respeito pela Venezuela após o revés diante da Bolívia: "Jogaram na altitude, o que sempre distorce o resultado".

- Voto de confiança -

"Confio nos meninos mais do que nunca. Estou muito tranquilo", comentou o técnico da 'Vinotinto', o argentino Fernando 'Bocha' Batista, em entrevista coletiva, em sinal de apoio aos seus jogadores após a dura derrota sofrida na altitude.

"Não fizemos o nosso melhor jogo", concluiu o treinador, que fez um apelo para "virar a página".

Único país da América do Sul que nunca se classificou para uma Copa do Mundo, a Venezuela tentará recuperar fôlego, depois de um bom início nas Eliminatórias e de uma Copa América em que fez uma campanha 100% na fase de grupos, com nove pontos em três jogos, embora tenha sido eliminada nas quartas de final, pelo Canadá nos pênaltis.

O apito inicial da partida será às 19h (horário de Brasília), com arbitragem do brasileiro Raphael Claus.

- Prováveis escalações:

Venezuela: Rafael Romo - Jon Aramburu, Yordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro - Telasco Segovia, José Martínez, Cristian Cásseres Jr - Jefferson Savarino, Salomón Rondón, Yeferson Soteldo. Técnic: Fernando Batista.

Uruguai: Sergio Rochet - Guillermo Varela, Nicolás Marichal, Sebastián Cáceres, Lucas Olaza - Emiliano Martínez, Manuel Ugarte, Brian Rodríguez - Facundo Pellistri, Miguel Merentiel, Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

erc/ol/aam/am