O Exército russo reivindicou, nesta segunda-feira (9), a tomada de uma nova localidade no leste da Ucrânia, perto da cidade estratégica de Pokrovsk, alvo das tropas de Moscou há várias semanas.

O Ministério da Defesa russo afirmou que seus soldados conquistaram a localidade de Memrik, na região de Donetsk, a cerca de 20 quilômetros de Pokrovsk.

No domingo, as tropas russas já haviam reivindicado a tomada de outro local, Novogrodivka, na mesma área, mais de dois anos após o início da ofensiva de Moscou nesta ex-república soviética.

As tropas da Rússia tentam capturar Pokrovsk há várias semanas e registraram inúmeros avanços em relação aos militares ucranianos, mais fracos em números e armamentos.

A Ucrânia lançou uma ofensiva na região russa de Kursk no dia 6 de agosto, com a expectativa de obrigar Moscou a dispersar suas tropas e frear seus avanços no leste do país.

Mas a Rússia conseguiu, momentaneamente, avançar em diversas áreas, tendo registrado em agosto os seus maiores ganhos territoriais em mais de dois anos de ofensiva.

O presidente russo, Vladimir Putin, lembrou na quinta-feira que capturar o Donbass, região oriental da qual Donetsk faz parte, é o "objetivo prioritário" de Moscou.

