Com um gol aos 88 minutos do veterano astro Cristiano Ronaldo, Portugal venceu a Escócia por 2 a 1 neste domingo (8) pela segunda rodada do Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações da Uefa.

O gol do craque de 39 anos após um cruzamento de Nuno Mendes completou uma virada da seleção portuguesa iniciada pelo aniversariante do dia Bruno Fernandes (54'), que fez 30 anos neste domingo, e empatou provisoriamente com um disparo de longa distância.

Os escoceses haviam surpreendido ao abrir o placar logo aos 7 minutos de jogo através de Scott McTominay (7').

Cristiano Ronaldo, que só entrou em campo após o intervalo, chega assim aos 901 gols na carreira, depois de ter atingido a marca histórica dos 900 na quinta-feira ao marcar na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia.

CR7 não era reserva de Portugal desde a Copa do Mundo do Catar de 2022, mas desta vez o técnico espanhol Roberto Martínez optou por escalar Diogo Jota como titular.

O astro do saudita Al Nassr mostrou no segundo tempo que estava hipermotivado. Ele acertou duas vezes na trave no mesmo lance, aos 82 minutos, antes do gol aos 88, para dar início à festa nas arquibancadas.

As duas vitórias obtidas por Portugal nesta janela internacional, ambas no Estádio da Luz do Benfica, em Lisboa, permitem à equipe comandada por Martínez liderar com solidez o seu grupo A1 da 'Nations League', torneio em que os portugueses foram os campeões da primeira edição, em 2019.

No outro jogo do dia no grupo A1, a Croácia venceu a Polônia por 1 a 0 com um golaço de falta de outro ilustre veterano, Luka Modric (52'), que faz 38 anos nesta segunda-feira.

Na classificação, atrás de Portugal e dos seus 6 pontos, estão agora croatas e poloneses com 3 pontos cada, enquanto os escoceses continuam na última posição, com zero, após duas derrotas nesta semana.

Na terceira e quarta rodada, em outubro, Portugal disputará os seus dois jogos fora de casa, primeiro na Polônia e depois na Escócia.

