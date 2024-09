Uruguai e Paraguai empataram em 0 a 0 nesta sexta-feira, em Montevidéu, no jogo que marcou a despedida do atacante Luis Suárez da 'Celeste', válido pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com este resultado, os uruguaios se mantêm provisoriamente na segunda posição da tabela com 14 pontos, enquanto o Paraguai segue em sétimo.

Suárez, maior artilheiro da história da a seleção uruguaia, com 69 gols em 143 jogos, fez seu último jogo com a camisa da 'Celeste', já que não vai enfrentar a Venezuela na próxima terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias.

"Obrigado por tudo, Lucho!", "Você foi e será meu eterno ídolo", "Você é único e inigualável": mais de 60 mil pessoas lotaram as arquibancadas do Estádio Centenário para se despedir do emblemático camisa 9.

Em campo, no entanto, Uruguai e Paraguai fizeram um jogo morno, com poucas oportunidades de gol.

O time do técnico Marcelo Bielsa não conseguiu impor sua intensidade característica sobre a velha estratégia defensiva da seleção paraguaia, que sai de Montevidéu satisfeita com o ponto conquistado.

-- Ficha técnica:

Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 - Sétima rodada

Uruguai - Paraguai 0 - 0

Estadio: Centenário (Montevidéu)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Cartões amarelos:

Uruguai: Valverde (37'), Bueno (79'), Nández (84'), Suárez (85')

Paraguay: Gómez (20'), Cubas (34')

Escalações:

Uruguai: Sergio Rochet - Sebastián Cáceres, Lucas Olaza (Marcelo Saracchi 77'), Nahitán Nández, Nicolás Marichal (Santiago Bueno 46') - Manuel Ugarte (Emiliano Martínez 79'), Brian Rodríguez (Facundo Torres 80'), Federico Valverde - Luis Suárez (cap), Facundo Pellistri (Cristian Olivera 59'), Maximiliano Araujo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Paraguai: Roberto Fernández - Víctor Velázquez, Omar Alderete, Junior Alonso, Gustavo Gómez (cap) - Diego Gómez (Ramón Sosa Acosta 61'), Adrián Cubas (Mathias Villasanti 56'), Damian Bobadilla (Wilder Viera 82') - Miguel Almirón, Julio Enciso, Isidro Pitta (Alex Arce 61'). Técnico: Gustavo Alfaro.

