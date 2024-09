Honduras inicia nesta sexta-feira (6) um diálogo com os Estados Unidos para combater o tráfico de drogas, dias depois de anunciar o cancelamento do tratado de extradição que permitiu a entrega de chefões do tráfico aos americanos, anunciou a ministra da Defesa, Rixi Moncada.

"No projeto de fortalecer as forças para o combate a esse flagelo [do narcotráfico] de verdade, hoje [...] vamos receber [...] a senhora embaixadora dos Estados Unidos" para iniciar conversas, disse Moncada em um fórum da Corporación Televicentro.

É a primeira reunião de que se tem conhecimento oficial desde a semana passada, quando estourou a crise diplomática após a embaixadora de Washington em Tegucigalpa, Laura Dogu, criticar as duas mais altas autoridades de Defesa de Honduras por se reunirem com o ministro da Defesa da Venezuela, acusado de narcotráfico.

"Vamos nos reunir com a senhora embaixadora dos Estados Unidos e sua equipe para conversar francamente sobre os temas de interesse em nosso país em matéria de segurança", acrescentou a ministra. "O diálogo deve estar sempre aberto", ressaltou.

A presidente de esquerda Xiomara Castro anunciou no dia 28 de agosto que havia cancelado o tratado de extradição - em vigor desde 1912 -, alegando que estava "em risco" um "novo golpe de Estado".

O marido de Castro, o ex-presidente Manuel Zelaya, foi deposto em 2009 por um golpe de Estado, pelo qual culpou os Estados Unidos, acreditando que se devia aos seus vínculos com o socialismo do século XXI do então presidente venezuelano, Hugo Chávez.

Porém, a oposição afirmou que Castro suspendeu o tratado para proteger membros de seu governo e de sua família. O acordo permitiu a prisão de cerca de 50 traficantes hondurenhos, incluindo o ex-presidente de direita Juan Orlando Hernández (2014-2022).

No sábado, um cunhado e um sobrinho da presidente renunciaram: o secretário do Congresso, deputado Carlos Zelaya, após admitir à procuradoria que se reuniu com traficantes de drogas em 2013, e seu filho, o ministro da Defesa, José Manuel Zelaya.

Na terça-feira, um portal especializado publicou um vídeo dessa reunião. "Um vídeo exclusivo do InSight Crime mostra narcotraficantes hondurenhos oferecendo subornos a um membro da família presidencial. Isso evidencia a gravidade da narcocorrupção no país", destacou o meio na rede social X.

