Há quatro jogos sem vencer nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil recebe o Equador nesta sexta-feira (6), em Curitiba, com a missão de se reencontrar com a vitória para subir na tabela.

A Seleção precisa dos três pontos para apagar o incêndio das últimas três derrotas no ano passado, quando era dirigida por Fernando Diniz.

A equipe vem de um empate em casa com a Venezuela (1 a 1) e derrotas em sequência, diante de Uruguai 2 a 0), Colômbia (2 a 1) e Argentina (1 a 0), um retrospecto negativo inédito nas Eliminatórias.

O Brasil tem apenas sete pontos em seis rodadas e ocupa apenas a sexta posição na competição, a última que dá vaga direta no Mundial de 2026.

A chegada do técnico Dorival Júnior no início de 2024 parecia ter dado fôlego à Seleção, mas a lua de mel durou pouco: até a eliminação nas quartas de final da Copa América, em julho, diante do Uruguai.

Embora as Eliminatórias sejam longas, com 18 rodadas, o Brasil precisa voltar aos trilhos e recuperar seu prestígio.

"Espero (...) que possamos buscar uma recuperação dentro da competição. É fundamental", disse Dorival, que fará sua estreia nas Eliminatórias.

- Endrick titular -

Sem Neymar, ainda se recuperando de uma grave lesão no joelho, o técnico apostou novamente no trio de ataque do Real Madrid: Vinícius Júnior (candidato à Bola de Ouro), Rodrygo e Endrick.

Este último, de 18 anos, ainda não é titular absoluto da Seleção, mas deve começar jogando contra o Equador por conta da lesão de Pedro, que deve ficar vários meses afastado.

Dorival quer blindar Endrick das altas expectativas, assim como deve fazer com outra revelação do Palmeiras, o atacante Estêvão, de 17 anos, que foi convocado pela primeira vez.

Para o primeiro jogo desta rodada dupla das Eliminatórias, às 22h00 (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, a Seleção vai recorrer à base construída desde a saída de Diniz.

O elenco conta com sete jogadores que atuam no futebol brasileiro, incluindo o meia-atacante Lucas Moura, do São Paulo, convocado de última hora para substituir Savinho, do Manchester City.

- Equador estreia novo técnico -

O momento ruim do Brasil pode beneficiar a estreia do técnico argentino Sebastián Beccacece no comando do Equador, que demitiu o espanhol Félix Sánchez após a eliminação nas quartas de final da Copa América diante da Argentina.

Beccacece assume a seleção de um país que se consolidou como exportador de talentos nos últimos anos, mas que decepcionou no torneio continental.

Os equatorianos ocupam a quinta colocação nas Eliminatórias, mas nunca somaram pontos pela competição em solo brasileiro. Para quebrar essa escrita, o treinador argentino disse que quer "mudar o que tem a ver com o passado e ter um futuro melhor".

- Prováveis escalações:

Brasil: Alisson - Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana - Bruno Guimarães, André, Lucas Paquetá - Rodrygo, Endrick, Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

Equador: Hernán Galíndez - Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán - Moisés Caicedo, Alan Franco - John Yeboah, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento - Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

