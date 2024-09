O técnico do Peru, Jorge Fossati, garantiu nesta quarta-feira (4) que apesar do favoritismo da Colômbia, a seleção peruana tem condições de obter um resultado positivo na sexta-feira, em Lima, na partida da sétima rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Sabemos que é um adversário muito difícil, mas acho que nós como equipe temos condições de enfrentá-los e buscar o melhor resultado", declarou o treinador uruguaio Fossati em entrevista coletiva.

"É lógico que não temos o favoritismo" porque a Colômbia está em terceiro lugar nas eliminatórias e o Peru em último, disse o técnico.

Fossati, de 71 anos e criticado pela imprensa por seu esquema tático, anunciou o corte do atacante Franco Zanelatto por lesão. Em seu lugar ele convocou o jovem atacante Maxloren Castro, de 16 anos, do Sporting Cristal.

O Peru chega ao reinício das Eliminatórias sul-americanas na última posição da tabela, com dois pontos em seis rodadas, enquanto os colombianos estão em terceiro com doze pontos.

O Peru vai receber a Colômbia no Estádio Nacional de Lima na noite de sexta-feira e na terça-feira visitará o Equador no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

