O técnico da seleção da Noruega, Ståle Solbakken, acreditou que se tratava de uma "pegadinha": dois membros da agência antidoping do país foram à concentração da equipe para realizar testes em jogadores falecidos há décadas.

"Recebemos ontem uma visita do antidoping. Os seguintes jogadores foram selecionados para testagem: Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Einar Gundersen e Jørgen Juve", confessou Solbakken durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (4).

"Comecei fazer perguntas a mim mesmo. Esses eram os nomes e estavam falando sério. Então tivemos que ligar para a agência antidoping e perguntar se era alguma piada com uma câmera escondida", contou o treinador.

O motivo de sua perplexidade? Jørgen Juve, maior artilheiro da história da seleção norueguesa com 33 gols (Haaland tem atualmente 31), faleceu em 1983. E Einar Gundersen, autor de 26 gols, morreu em 1962.

"Provavelmente pegaram a lista dos maiores artilheiros e acrescentaram alguns nomes", sorriu Solbakken.

O atacante Oscar Bobb, que está vivo e tem apenas 21 anos, não estava na concentração porque se recupera de uma lesão.

"É difícil explicar o que aconteceu, mas geralmente acertamos", declarou o diretor de comunicação da agência antidoping norueguesa, Halvor Byfuglien, ao jornal 'VG'.

"Tudo o que podemos fazer é admitir que nos equivocamos. Podemos brincar no escritório e rever as nossas rotinas para o futuro", acrescentou Byfuglien, aliviado porque a federação de futebol encarou o erro com bom humor.

A Noruega enfrenta na próxima sexta-feira o Cazaquistão, fora de casa, antes de receber a Áustria três dias depois, pela Liga das Nações da Uefa.

phy/jld/iga/dr/cb