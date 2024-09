O tenista americano Frances Tiafoe avançou na noite desta terça-feira (3) para a sua segunda semifinal do Aberto dos Estados Unidos após a desistência por lesão do búlgaro Grigor Dimitrov, na qual enfrentará outro jogador local, Taylor Fritz.

Em um duelo muito acirrado, Tiafoe venceu por 6-3, 6-7 (5/7), 6-3 e 4-1 quando Dimitrov se retirou devido a um aparente problema muscular que sofreu no final do terceiro set.

"Não era a maneira com a qual eu queria chegar às semifinais, mas estou feliz por ter conseguido", reconheceu Tiafoe ao vencer por volta da meia-noite de Nova York.

O duelo entre Tiafoe e Fritz significa que pela primeira vez desde 2006 haverá um americano numa final masculina do Grand Slam de Nova York.

"É o maior jogo da vida de Taylor. Nos conhecemos desde sempre e jogamos juntos desde os 16 anos", lembrou Tiafoe.

"Embora nós dois sejamos americanos, espero que vocês me apoiem na sexta-feira", pediu o carismático Tiafoe ao público.

Tiafoe e Fritz lutarão para suceder Andy Roddick, último finalista americano (2006) e campeão (2003) em Flushing Meadows.

A desistência de Dimitrov, que se lesionou pouco antes de perder o terceiro set, fechou de forma abrupta uma partida muito disputada com alguns momentos de tênis brilhante.

Tiafoe, que perdeu nas semifinais de 2022 para aquele que mais tarde se sagraria campeão, Carlos Alcaraz, venceu o primeiro set com um tênis explosivo que empolgou os mais de 20 mil espectadores na quadra central de Flushing Meadows.

O experiente Dimitrov chegou a ficar com uma desvantagem de 4 a 1, mas conseguiu acalmar a barulhenta quadra de Arthur Ashe com vários golpes impossíveis com os quais entrou no ritmo.

Dimitrov quebrou Tiefoe duas vezes e venceu o set no tiebreak sob o olhar de Roger Federer, convidado especial em Flushing Meadows, nas tribunas.

Nos melhores momentos da partida, o talentoso tenista búlgaro exibiu a força do backhand de uma mão, a técnica tão usada pelo gigante suíço.

Aos 33 anos, Dimitrov teve sua melhor chance de chegar à final do Aberto dos Estados Unidos, cinco anos depois de perder em outra semifinal contra Daniil Medvedev.

O terceiro set se tornou a batalha decisiva e foi vencido por Tiafoe graças a uma quebra vital no sexto game.

Depois de perder o set com uma dupla falta, o búlgaro se sentou, apontou para a parte posterior da coxa esquerda e se retirou mancando até o vestiário.

Poucos minutos depois, Dimitrov voltou à quadra. Ele jogou cinco games visivelmente limitado e com uma cara de dor antes de caminhar até a rede para parabenizar Tiafoe.

