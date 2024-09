A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, atual vice-campeã do Aberto dos Estados Unidos, derrotou na noite desta terça-feira (3) a chinesa Zheng Qinwen e avançou às semifinais do torneio novaiorquino do Grand Slam pelo quarto ano consecutivo.

Sabalenka eliminou a campeã olímpica em Paris-2024 - a quem já havia derrotado na final do Aberto da Austrália - com parciais de 6-1 e 6-2 nas quartas de final de Flushing Meadows.

A bielorrussa enfrentará a americana Emma Navarro por uma vaga em sua segunda final, em Nova York.

Navarro, que eliminou a atual campeã Coco Gauff e a espanhola Paula Badosa, neste ano venceu Sabalenka nas oitavas de final em Indian Wells, antes de a bielorrussa revidar na mesma rodada em Roland Garros.

"Ela é uma grande jogadora, foram duas partidas muito difíceis. Tenho acompanhado ela e está jogando um tênis incrível", reconheceu Sabalenka antes de ser perguntada sobre como planejava ganhar algum incentivo do público nova-iorquino na semifinal.

"As bebidas ficam por minha conta se vocês torcerem por mim no próximo jogo!", respondeu rindo.

Após a derrota na última final para Gauff, Sabalenka se mostrou a tenista mais vitoriosa do torneio deste ano.

Nesta terça-feira ela teve mais um desempenho impecável contra a promissora Zheng, sétima no ranking aos 21 anos.

Depois de perder na final na Austrália, a chinesa não brilhou nos torneios seguintes do Grand Slam, mas no saibro dos Jogos de Paris conquistou a medalha de ouro após derrotar a número um do mundo, Iga Swiatek, nas semifinais.

De volta à quadra dura, Zheng não encontrou um antídoto para a direita devastadora com que Sabalenka costuma atropelar suas adversárias.

A bielorrussa ditou os pontos e Zheng, que lidera o torneio em aces, facilitou a tarefa com uma eficácia medíocre de 31% no primeiro serviço, o que permitia que Sabalenka atacasse o segundo.

A bielorrussa decidiu o primeiro set em 36 minutos aumentando a preocupação do técnico espanhol Pere Riba, que orientou Gauff no ano passado numa campanha que terminou vitoriosa na final contra Sabalenka.

Durante a grande exibição da atual vice-campeã, os mais de 20 mil torcedores da maior quadra do mundo aplaudiram Roger Federer, que visitou o palco onde ele conquistou cinco de seus 20 títulos de Grand Slam.

O segundo set voltou a ser um monólogo de Sabalenka que, após o intervalo de Wimbledon e dos Jogos de Paris, caminha com passos firmes rumo ao seu primeiro título em Nova York, onde é favorita junto com Swiatek.

gbv/gfe/aam/am