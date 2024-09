Ao menos seis representantes políticos ucranianos, incluídos ministros, apresentaram, nesta terça-feira (3), sua demissão e um assessor presidencial foi demitido, antes do anúncio de uma reforma ministerial, assinalou o partido no poder nesta terça-feira (3), após mais de dois anos e meio de guerra contra a Rússia.

"Tal como prometido, esta semana cabe esperar uma reforma importante do governo. Mais de 50% do governo será substituído", escreveu no Telegram David Arakhamia, líder dos parlamentares do partido governista.

