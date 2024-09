O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, derrotou na noite desta segunda-feira (2) o americano Tommy Paul e se classificou para as quartas de final do US Open, fase em que terá pela frente outro favorito ao título, o russo Daniil Medvedev.

Sinner mostrou frieza ao superar o desafio imposto por Paul, 14º no ranking da ATP, fechando o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) e 6-1.

O italiano jogará pela segunda vez as quartas de final em Flushing Meadows contra Medvedev, o outro campeão de Grand Slam que segue vivo na disputa, após as surpreendentes eliminações de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Contra Paul, e os 20 mil torcedores que apoiavam o tenista da casa nas tribunas, Sinner teve que se esforçar ao máximo para não ter o mesmo destino dos últimos dois campeões.

"Mentalmente não comecei bem. Depois saquei bem, tive altos e baixos que são normais aqui, mas encontrei meu ritmo no final e acho que isso vai me ajudar no próximo jogo", disse Sinner.

O tenista italiano chegou a estar perdendo por 4-1 no primeiro set, mas reagiu a tempo com duas quebras que forçaram o 'tiebreak', no qual conseguiu fechar a parcial.

No segundo set, Paul continuou sem se intimidar com a poderosa direita e a velocidade de Sinner e os dois foram confirmando seus serviços até um novo 'tiebreak', em que o americano abriu 5-4.

A dois pontos de empatar a partida, Paul errou duas devoluções que custaram a derrota também na segunda parcial, depois de duas horas de batalha.

Apesar do apoio do público, a virada se tornou uma missão muito difícil contra o número 1 do mundo, que este ano chegou às quartas de final em todos os Grand Slam.

Em quadra dura, Jannik Sinner venceu nesta temporada os Masters 1000 de Miami e Cincinnati e conquistou seu primeiro troféu de Major, no Aberto da Austrália, onde venceu Medvedev na final depois de estar perdendo por 2 sets a 0.

"Será um jogo duro. Serão muitas trocas de bola e terei que estar pronto mental e fisicamente. Será um grande jogo", previu Sinner sobre o duelo contra o russo, número 5 do mundo.

gbv/ma/cb