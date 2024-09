Foi preciso esperar até a 4ª rodada, mas Kylian Mbappé acabou encontrando o caminho das redes ao marcar seus dois primeiros gols com a camisa do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, na vitória por 2 a 0 sobre o Betis neste domingo (1º), no Santiago Bernabéu.

Depois de não ter aproveitado várias oportunidades no primeiro tempo, o camisa 9 recebeu passe na área de Fede Valverde e abriu o placar batendo de esquerda, sem chances para o goleiro Rui Silva (67').

Oito minutos depois, Mbappé fez o segundo convertendo cobrança de pênalti sofrido pelo brasileiro Vinícius Júnior.

Substituído por Luka Modric na reta final da partida (84'), o atacante francês foi ovacionado pelo público no Bernabéu.

Mbappé não marcava desde a decisão Supercopa da Uefa contra a Atalanta (vitória do Real Madrid por 2 a 0), no dia 14 de agosto, e as críticas já começavam a surgir na imprensa espanhola.

No sábado, o técnico Carlo Ancelotti havia afirmado que o francês "não tem problemas de adaptação".

Além dos dois gols de Mbappé, a vitória foi importantíssima para o Real Madrid, que entrou na partida a sete pontos do líder Barcelona e agora é o segundo colocado com os mesmos oito pontos de Atlético de Madrid (3º) e Villarreal (4º).

Outros três jogos da 4ª rodada do Espanhol foram disputados neste domingo: o Osasuna (7º) derrotou o Celta de Vigo (8º) por 3 a 2; o Girona (5º) bateu o Sevilla (19º) por 2 a 0, e Getafe (16º) e Real Sociedad (13º) empataram sem gols.

-- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sábado:

Barcelona - Valladolid 7 - 0

Athletic Bilbao - Atlético de Madrid 0 - 1

Espanyol - Rayo Vallecano 2 - 1

Leganés - Mallorca 0 - 1

Valencia - Villarreal 1 - 1

- Domingo:

Osasuna - Celta Vigo 3 - 2

Alavés - Las Palmas 2 - 0

Sevilla - Girona 0 - 2

Getafe - Real Sociedad 0 - 0

Real Madrid - Betis 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 12 4 4 0 0 13 3 10

2. Real Madrid 8 4 2 2 0 7 2 5

3. Atlético de Madrid 8 4 2 2 0 6 2 4

4. Villarreal 8 4 2 2 0 9 7 2

5. Girona 7 4 2 1 1 7 4 3

6. Alavés 7 4 2 1 1 5 3 2

7. Osasuna 7 4 2 1 1 5 7 -2

8. Celta Vigo 6 4 2 0 2 10 9 1

9. Leganés 5 4 1 2 1 3 3 0

10. Mallorca 5 4 1 2 1 2 2 0

11. Rayo Vallecano 4 4 1 1 2 4 5 -1

12. Real Sociedad 4 4 1 1 2 3 4 -1

13. Athletic Bilbao 4 4 1 1 2 3 4 -1

14. Espanyol 4 4 1 1 2 2 3 -1

15. Valladolid 4 4 1 1 2 1 10 -9

16. Getafe 3 3 0 3 0 1 1 0

17. Betis 2 3 0 2 1 1 3 -2

18. Las Palmas 2 4 0 2 2 4 7 -3

19. Sevilla 2 4 0 2 2 3 6 -3

20. Valencia 1 4 0 1 3 3 7 -4

bdu/iga/mfr/cb