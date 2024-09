Com o apoio de sua amiga Serena Williams nas tribunas, o búlgaro Grigor Dimitrov se classificou neste domingo (1º) para as quartas de final do US Open pela primeira vez desde 2019, enquanto o americano Taylor Fritz avançou batendo o norueguês Casper Ruud.

Dimitrov, número 9 no ranking da ATP, passou pelo russo Andrey Rublev (N.6) por 3 sets a 2, com parciais de 6-3, 7-6 (7/3), 1-6, 3-6 e 6-3, em um jogo complicado que durou três horas e 39 minutos.

Pelo segundo dia consecutivo, Serena voltou ao palco onde conquistou seis de seus 23 títulos de Grand Slam, desta vez para comemorar a vitória de Dimitrov.

"Por alguma razão não fico nervoso jogando na frente dela, ontem ela me animou", explicou o búlgaro de 33 anos após a partida. "É maravilhoso jogar diante deste público incrível e grandes amigos".

Dimitrov, que nesta etapa da carreira prioriza os torneios grandes, esteve perto de ser mais uma vítima da persistência de Rublev, que na quarta-feira saiu perdendo por 2 sets a 0 mas venceu de virada o francês Arthur Rinderknech.

"Eu estava jogando muito bem, mas por algum motivo meu corpo começou a perder o ritmo e eu sabia que ele não iria desistir do jogo. Tive que ser paciente. Acho que o mais importante hoje foi a minha experiência", explicou o búlgaro sobre a reação de Rublev.

O búlgaro, finalista do Masters 1000 de Miami este ano, vai disputar uma vaga na semifinal do US Open com o americano Frances Tiafoe ou o australiano Alexei Popyrin.

Em paralelo, Taylor Fritz, o americano mais bem colocado no ranking da ATP (N.12), conseguiu uma virada para bater o norueguês Casper Ruud (N.8), vice-campeão em 2022.

Fritz fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-4, 6-3 e 6-2 e vingou sua derrota nas oitavas e final em Roland Garros este ano.

O tenista californiano, muito superior no saque (24 'aces' contra 4 de Ruud), vai enfrentar nas quartas o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev e o americano Brandon Nakashima.

gbv/ma/cb