O ciclista britânico Jody Cundy conquistou o ouro neste domingo (1º), em Paris, na prova de velocidade por equipes, conseguindo assim uma medalha paralímpica em oito edições consecutivas dos Jogos, 28 anos depois da primeira.

Acompanhado por Jaco van Gass e pela campeã paralímpica do contrarrelógio Kadeena Cox nesta prova mista, Cundy, de 45 anos e que compete com uma perna amputada, conquistou seu nono título paralímpico.

Cundy tem uma trajetória esportiva peculiar, já que sua primeira medalha de ouro, em Atlanta-1996, foi na paranatação (100 metros borboleta). Depois, ganhou dois ouros e dois bronzes no esporte entre Sydney-2000 e Atenas-2004 neste esporte.

A partir de Pequim-2008, passou a competir no ciclismo, também com grande sucesso, já que soma desde então seis títulos paralímpicos, uma prata e um bronze no velódromo.

fby/mcd&mb/cb