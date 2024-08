Dois empates e uma derrota. O Milan segue em busca da primeira vitória no Campeonato Italiano, depois de empatar em casa com a Lazio em 2 a 2, neste sábado, pela terceira rodada.

Após três jogos sob o comando do português Paulo Fonseca, o time 'rossonero' se mantém na parte de baixo da tabela (14º) com apenas dois pontos.

Fonseca, que continua sem poder contar com o recém-contratado Álvaro Morata, lesionado, mexeu na equipe deixando Rafael Leão e Theo Hernández no banco de reservas.

As mudanças deram resultado rápido. A equipe não demorou a abrir o placar com o zagueiro sérvio Strahinja Pavlovic (8'), mas sofreu a virada no segundo tempo com dois gols em quatro minutos: o primeiro do Valentín Castellanos (62' e o segundo do meia senegalês Boulaye Dia (66)'.

Foram exatamente as entradas de Leão e Hernández que salvaram o Milan da derrota, com o gol de empate marcado pelo atacante português aproveitando um passe do lateral francês (72').

Também neste sábado, o Napoli sofreu para vencer em casa o Parma por 2 a 1, de virada.

Atrás no placar depois de sofrer um gol de pênalti do francês Ange-Yoan Bonny (19'), o time napolitano só conseguiu a reação depois da expulsão do goleiro Zion Suzuki (75').

Com o Parma já tendo realizado todas as suas substituições, foi o zagueiro e capitão Enrico Delprato que teve a missão de ir para o gol, mas sem conseguir impedir que o belga Romelu Lukaku (90'+2) e o camaronês André-Frank Anguissa (90'+6) fossem ás redes no estádio Diego Maradona.

Com esta segunda vitória consecutiva, o Napoli subiu para a quarta posição na tabela, chegando a seis pontos, um atrás da líder Inter de Milão, que na sexta-feira goleou a Atalanta por 4 a 0.

-- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Unione Venezia - Torino 0 - 1

Inter - Atalanta 4 - 0

- Sábado:

Lecce - Cagliari 1 - 0

Bologna - Empoli 1 - 1

Napoli - Parma 2 - 1

Lazio - Milan 2 - 2

- Domingo:

(13h30) Genoa - Hellas Verona

Fiorentina - Monza

(15h45) Udinese - Como

Juventus - Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 7 3 2 1 0 8 2 6

2. Torino 7 3 2 1 0 5 3 2

3. Juventus 6 2 2 0 0 6 0 6

4. Napoli 6 3 2 0 1 5 4 1

5. Empoli 5 3 1 2 0 3 2 1

6. Genoa 4 2 1 1 0 3 2 1

. Udinese 4 2 1 1 0 3 2 1

8. Lazio 4 3 1 1 1 6 5 1

9. Parma 4 3 1 1 1 4 4 0

10. Hellas Verona 3 2 1 0 1 3 3 0

11. Atalanta 3 3 1 0 2 5 6 -1

12. Lecce 3 3 1 0 2 1 6 -5

13. Fiorentina 2 2 0 2 0 1 1 0

14. Milan 2 3 0 2 1 5 6 -1

15. Cagliari 2 3 0 2 1 1 2 -1

16. Bologna 2 3 0 2 1 2 5 -3

17. Roma 1 2 0 1 1 1 2 -1

18. Monza 1 2 0 1 1 0 1 -1

19. Como 1 2 0 1 1 1 4 -3

20. Unione Venezia 1 3 0 1 2 1 4 -3

