Ao menos oito pessoas morreram em um acidente com um ônibus no estado do Mississípi, no sul dos Estados Unidos, noticiou a imprensa local neste sábado (31).

O ônibus transportava 47 passageiros quando tombou em uma rodovia do condado de Warren, deixando sete mortos no local. A oitava vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, reportou o Vicksburg Daily News.

Entre os mortos estão dois irmãos, um menino de seis anos e uma adolescente de 16, originários da Guatemala, informou uma autoridade local à emissora CBS.

Mais de 30 passageiros foram levados para o hospital.

Segundo imagens exibidas pela mídia, o ônibus ficou virado em uma valeta e aparentemente estava com um pneu furado.

As autoridades de trânsito do Mississípi investigam as causas do acidente.

gw/dw/val/mvv