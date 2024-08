A candidata presidencial dos Estados Unidos, a vice-presidente democrata Kamala Harris, disse, neste sábado (31), que seu adversário, o republicano Donald Trump, "faltou com respeito" ao cemitério militar de Arlington depois que se soube que alguém de sua equipe de campanha empurrou uma funcionária durante uma visita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Deixe-me ser clara: o ex-presidente faltou com respeito a um terreno sagrado, tudo pelo bem de uma manobra política", disse a vice-presidente e candidata do Partido Democrata sobre o incidente de segunda-feira no Cemitério Nacional de Arlington, onde Trump acompanhava familiares de militares americanos mortos no Afeganistão.

O candidato republicano visitou o recinto, que fica perto de Washington, junto de familiares de alguns dos 13 militares mortos em um bombardeio em 2021, durante as últimas horas da retirada americana do Afeganistão.

Segundo as informações que vieram à público, uma funcionária do Cemitério Nacional de Arlington foi "abruptamente afastada" quando tentou garantir o cumprimento de uma lei que proíbe a atividade política nos terrenos do cemitério.

Posteriormente, na quinta-feira, o Exército dos Estados Unidos criticou a equipe de Donald Trump pelo incidente.