O Napoli não inscreveu no Campeonato Italiano o atacante nigeriano Victor Osimhen, depois que as negociações para sua transferência para o Chelsea ou para a Arábia Saudita fracassaram, de acordo com a lista enviada pelo clube neste sábado (31).

Osimhen, artilheiro da Serie A na temporada 2022/2023, tem assim seu futuro incerto, apesar de as portas para o futebol saudita ainda não estarem totalmente fechadas, já que o mercado de transferências, que terminou na noite de sexta-feira para sábado na maioria dos campeonatos europeus, ainda ficará aberto nos próximos dias.

O atacante nigeriano marcou 26 gols e foi um dos destaques do Napoli na conquista do 'Scudetto' em 2023, mas sua temporada seguinte, assim como a da equipe, foi decepcionante (15 gols marcados, com o clube em décimo na tabela).

E como o Napoli incluiu no contrato de Osimhen uma cláusula de rescisão de 130 milhões de euros (R$ 813 milhões na cotação atual), os clubes interessados não apresentaram propostas concretas.

Chelsea e Al-Ahli consideraram o preço do atacante muito elevado, assim como seu salário.

O Napoli, agora treinado por Antonio Conte, não conta com Osimhen depois da chegada do belga Romelu Lukaku.

Antes de enfrentar o Parma neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Italiano, o time napolitano é o nono colocado na tabela com três pontos.

Por sua vez, o Como, que acaba de subir para a primeira divisão, não inscreveu o zagueiro francês Raphael Varane.

Varane, ex-jogador de Real Madrid e Manchester United, está lesionado e a imprensa italiana especula a possibilidade de o clube rescindir seu contrato.

