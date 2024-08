A surpreendente trajetória do tenista argentino Francisco Comesaña no Aberto dos Estados Unidos chegou ao fim nesta sexta-feira (30) com uma derrota contundente na terceira rodada para o atleta local Taylor Fritz.

O americano, número 12 do mundo, venceu Comesaña (108º) por 6-3, 6-4 e 6-2 na quadra Louis Armstrong, a segunda maior de Flushing Meadows, em Nova York.

Apelidado de 'El Tiburón' ('O Tubarão'), Comesaña desta vez não conseguiu fazer outra vítima em um Grand Slam.

Antes de desembarcar em Nova York, o jogador de Mar del Plata tinha apenas duas vitórias anteriores na ATP e ambas foram em outro Grand Slam, Wimbledon, onde eliminou o russo Andrey Rublev, sexto cabeça de chave.

Em Flushing Meadows, Comesaña voltou a surpreender ao derrotar o promissor Dominic Stricker e o francês Ugo Humbert, número 17 do mundo.

Apenas outro argentino, David Nalbandian (2001-2002), havia chegado à terceira fase em sua estreia em Wimbledon e no Aberto dos Estados Unidos.

O duelo contra Fritz, americano com melhor colocação no ranking da ATP, lhe abriu as portas para jogar diante de 14 mil torcedores na quadra Louis Armstrong.

O californiano, porém, ficou atento para não acabar sendo mais uma vítima de Comesaña e teve uma atuação sólida no saque (80% dos pontos conquistados no primeiro saque) com 33 'winners', contra 19 do argentino.

Comesaña não conseguiu quebrar o saque de Fritz nas três oportunidades que teve e foi sendo dominado no decorrer do duelo.

A Argentina tem uma última esperança na terceira rodada: Tomás Etcheverry, que enfrenta o alemão Alexander Zverev também na Louis Armstrong.

Já Fritz, campeão do Masters 1000 de Indian Wells em 2022, disputará pela segunda vez seguida as oitavas do US Open. O duelo será contra o norueguês Casper Ruud ou o chinês Juncheng Shang.

