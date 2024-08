O Manchester United confirmou nesta sexta-feira (30) a contratação por cinco temporadas, e mais uma opcional, do volante uruguaio Manuel Ugarte, que estava no Paris Saint-Germain, uma transferência estimada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 373,7 milhões pela cotação atual), segundo a imprensa esportiva.

O jogador de 23 anos, que vestiu a camisa da seleção uruguaia em 22 ocasiões, chegou à França no ano passado vindo do Sporting de Portugal, com contrato até 2028. Na temporada passada disputou 37 jogos sob o comando do técnico Luis Enrique.

No Manchester United, disputará a titularidade com o brasileiro Casemiro e reforçará uma equipe que perdeu nesta sexta-feira o meia Scott McTominay, que assinou com o Napoli.

"É uma sensação incrível assinar com um clube desta magnitude, que é admirado em todo o mundo. O projeto que os dirigentes me mostraram é extremamente emocionante. O Manchester United é um clube ambicioso e eu sou um jogador ambicioso", disse Ugarte num comunicado publicado pelo clube de Old Trafford.

Segundo a imprensa especializada, a transferência rondaria os 50 milhões de euros (cerca de R$ 311,4 milhões pela cotação atual), valor que poderá subir para os 60 milhões com variáveis (R$ 373,7 milhões), o que seria o mais caro desta janela para os 'Red Devils' de Erik ten Hag.

O Manchester United reforçou a defesa com Leny Yoro, Matthijs de Ligt e Noussair Mazraoui, e o ataque com Joshua Zirkzee após o decepcionante oitavo lugar na Premier League na temporada passada.

Ugarte foi revelado no Fénix Montevideo, antes de chegar a Portugal; primeiro no Famalicão, em janeiro de 2021, e depois no Sporting de Lisboa, seis meses depois, onde disputou 85 jogos em duas temporadas.

Reserva na Copa do Mundo de 2022, ganhou destaque na 'Celeste' sob o comando do técnico Marcelo Bielsa.

