A justiça salvadorenha condenou a penas de até 188 anos de prisão um grupo de membros da temida gangue Mara Salvatrucha (MS-13) por crimes de homicídio e extorsão, informou nesta sexta-feira (30) o Ministério Público (MP).

As gangues, que controlavam parte do território salvadorenho, são combatidas desde 2022 pelo governo do presidente Nayib Bukele sob um regime de exceção que permite prisões sem ordem judicial.

O MP "conseguiu que vários membros da MS-13 fossem condenados a penas de até 188 anos por cometer diversos crimes", indicou a entidade em sua conta na rede social X.

Efraín Cortez, apelidado de 'Viejo Tigre', recebeu uma condenação de 188 anos de prisão e outros sete membros da gangue receberam sentenças de entre 90 e 174 anos, informou o MP.

Eles "foram declarados culpados" de cometer 11 homicídios qualificados entre 2007 e 2017, acrescentou.

Não é a primeira vez que a justiça salvadorenha impõe penas tão longas contra membros de gangues. Em junho passado, um "pandillero" foi condenado a 460 anos de prisão e outros sete receberam sentenças de até 360 anos.

A "guerra" que Bukele trava desde março de 2022 contra as gangues já levou à prisão pelo menos 81.900 supostos membros de gangues.

Organizações de direitos humanos questionam a prisão de inocentes sob o regime de exceção e as condições de reclusão.

