O goleiro brasileiro Neto foi anunciado como novo reforço do Arsenal, nesta sexta-feira (30), poucas horas antes do encerramento do mercado. Ele vai substituir o inglês Aaron Ramsdale, que deixou o clube londrino para assinar com o Southampton.

Norberto Murara Neto, de 35 anos, chega ao time comandado pelo técnico espanhol Mikel Arteta emprestado pelo Bournemouth.

Capitão dos 'Cherries' no início desta temporada, Neto foi relegado a segundo plano com a chegada do goleiro espanhol Kepa ao time comandado por Andoni Iraola, emprestado pelo Chelsea.

"Estou realizando um sonho na minha vida", disse Neto num comunicado do Arsenal. "A todos os torcedores do Arsenal, gostaria apenas de dizer 'sou mais um torcedor aqui'. Meu sonho se tornou realidade, estou muito feliz. Confiem em mim, darei mais de 100 por cento para dar tudo pelo Arsenal".

O mercado de goleiros tem sido particularmente movimentado nas últimas semanas na Inglaterra. O Chelsea contratou o dinamarquês Filip Jörgensen ao Villarreal, enquanto o Wolverhampton assinou com o goleiro inglês Sam Johnstone que estava no Crystal Palace.

