Depois de Romelu Lukaku na quinta-feira, o Napoli, muito ativo neste verão no mercado de transferências após a catastrófica temporada de 2023-2024, oficializou nesta sexta-feira (30) a chegada do escocês Scott McTominay do Manchester United.

"O SSC Napoli anuncia que adquiriu os serviços a título definitivo de Scott McTominay ao Manchester United", escreveu o campeão italiano de 2023 num breve comunicado.

O valor da transferência não foi especificado, mas é estimado pela imprensa italiana em cerca de 32 milhões de dólares (cerca de R$ 179,8 milhões pela cotação atual).

McTominay foi um dos jogadores mais valorizados pela torcida de Old Trafford. Ele tem mais de 250 jogos pelos 'Red Devils' tendo marcado 29 gols.

Esta venda permite ao United respeitar o 'fair play' financeiro: "Teria preferido não perdê-lo, porque ele encarna o Manchester United", explicou Eric ten Hag, treinador do clube inglês. "Mas é uma operação que satisfaz a todos", reconheceu.

McTominay chega a um Napoli com muitas caras novas sob o comando do técnico Antonio Conte, após três mudanças de treinador na temporada passada, em que o clube napolitano terminou na décima posição da Serie A.

