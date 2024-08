O italiano Jannik Sinner e a polonesa Iga Swiatek, ambos número 1 do tênis mundial, obtiveram nesta quinta-feira (29) vitórias contundentes pela segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos de tênis.

Na quadra central Arthur Ashe, Sinner venceu com facilidade o jovem americano Alex Michelsen, número 49 do ranking da ATP, com parciais de 6-4, 6-0 e 6-2 em uma hora e 39 minutos.

O italiano chegou assim à sua 50ª vitória numa temporada em que se consolidou na liderança do circuito, conquistando o seu primeiro grande troféu no Aberto da Austrália, além de outros quatro títulos.

Sinner, no entanto, recentemente protagonizou o maior escândalo do ano no tênis com seu duplo positivo nos exames antidoping para clostebol, dos quais acabou sendo absolvido na semana passada.

Depois de perder o primeiro set na estreia para Mackenzie McDonald, Sinner foi implacável diante de Michelsen, de 20 anos, nesta quinta-feira.

"Estou muito feliz. [Michelsen] é um adversário muito difícil, eu já esperava por isso", disse Sinner, que já havia derrotado o americano neste mês em sua campanha rumo ao título do Masters 1000 de Cincinnati.

Depois da classificação de Sinner, cujo próximo adversário será o australiano Christopher O'Connell (87º), e de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz é o último do trio de favoritos que ainda tem que garantir sua vaga na terceira rodada.

Em busca do terceiro grande título consecutivo, após conquistar os troféus de Roland Garros e Wimbledon este ano, o espanhol será a estrela do último duelo noturno, contra o holandês Botic van De Zandschulp (74º no ranking da ATP), que chegou às quartas de final em 2021.

- Argentinos contra britânicos -

O russo Daniil Medvedev será outro dos candidatos ao título a entrar na quadra em Flushing Meadows, onde o clima deu uma trégua em relação a quarta-feira, dia em que os tenistas sofreram com altas temperaturas e umidade, o que motivou a ativação de protocolos contra o calor.

O dia também é marcado por dois duelos entre o tênis argentino e o britânico.

Jack Draper (25º) venceu Facundo Díaz Acosta, número 64, por 3 sets a 0, parciais de 6-4, 6-2 e 6-2.

E Mariano Navone (36º) vai tentar vingar essa derrota argentina contra Daniel Evans, que na terça-feira saiu vitorioso na partida contra o russo Karen Khachanov, a mais longa da história do Aberto dos Estados Unidos, que durou cinco horas e 35 minutos.

- Retirada de Rybakina -

No torneio feminino, a número 1 Iga Swiatek atropelou a japonesa Ena Shibahara (217ª) com um placar quase perfeito de 6-0 e 6-1 em 65 minutos.

A estrela polonesa entrou na quadra central determinada a virar a página de sua atuação sem brilho de terça-feira contra a russa Kamilla Rakhimova (79ª), na qual teve que salvar três set points.

Swiatek, campeã do US Open em 2022, só permitiu que Shibahara vencesse um game e ainda assim a polonesa lutou muito durante 13 minutos, tendo até três break points.

"Joguei bem, muito melhor do que no jogo anterior", admitiu. "Me concentrei no que tinha que fazer, no que trabalhei ontem nos treinos, sem prestar atenção no placar. Não importava se era 3-3 ou 6-0, tinha que jogar igual".

Sua próxima adversária virá do cruzamento entre a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a italiana Elisabetta Cocciaretto.

A quadra central também será palco do duelo da ex-número 1 do mundo Naomi Osaka, de volta após um ano de licença maternidade, contra a tcheca Karolina Muchova, semifinalista no ano passado.

O torneio feminino perdeu nesta quinta-feira a cazaque Elena Rybakina, número quatro do mundo, que teve que abandonar pouco antes do jogo contra a francesa Jessika Ponchet.

"Infelizmente, terei que desistir da partida de hoje devido às minhas lesões", disse a campeã de Wimbledon em 2022 num comunicado. "Não queria terminar o último Grand Slam do ano desta forma, mas tenho que ouvir o meu corpo e espero poder fechar o restante do ano com força".

Outra baixa inesperada ocorreu no jogo entre a italiana Jasmine Paolini e a tcheca Karolina Pliskova, que desistiu da partida após apenas três pontos.

A ex-número 1 do mundo, de 32 anos, machucou o tornozelo esquerdo quando ia devolver uma bola e, após ser atendida na cadeira, anunciou sua desistência.

Na última partida da noite, Renata Zarazúa vai lutar para dar uma segunda grande alegria ao tênis mexicano após a inesperada vitória sobre a francesa Caroline Garcia, ex-número quatro do mundo.

A jogadora da Cidade do México (92ª) enfrentará a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que no ano passado retomou sua brilhante carreira na qual chegou a ser número 1 do mundo e vencedora de um Grand Slam.

gbv/gfe/aam/am