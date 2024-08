O futebol brasileiro prestou homenagem nesta quarta-feira (28) ao zagueiro uruguaio Juan Manuel Izquierdo, que morreu na terça-feira no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi internado após sofrer um ataque cardíaco durante um jogo da Copa Libertadores de seu clube, o Nacional, na semana passada.

Nas duas partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil, assim como nos dois jogos das quartas de final do Brasileirão feminino disputados nesta quarta, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao jogador uruguaio, decretado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A homenagem mais emocionante ocorreu no estádio do Morumbi, em São Paulo, o mesmo onde o zagueiro do Nacional sofreu um mal súbito na última quinta-feira que acabou lhe custando a vida.

Os jogadores do São Paulo, time que Izquierdo enfrentava quando caiu no gramado, jogaram a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG usando o sobrenome Izquierdo em vez do seu.

Por sua vez, os jogadores do Galo entraram em campo com uma braçadeira preta onde estava escrito 'luto'.

Antes do jogo foi observado um minuto de silêncio, com as duas equipes juntas e misturadas no círculo central, enquanto eram exibidas homenagens ao zagueiro do Nacional nos telões.

Na outra partida da Copa do Brasil disputada nesta quarta-feira, entre Bahia e Flamengo, também houve um minuto de silêncio antes do início, e o uruguaio do Flamengo Nico De la Cruz pareceu visivelmente emocionado.

Um minuto de silêncio também foi observado em duas partidas do Brasileirão, anteriormente adiadas, disputadas nesta quarta-feira, entre Cruzeiro e Internacional, e entre Criciúma e Bragantino.

Os jogadores do Inter usaram uma braçadeira preta em sinal de luto. O minuto de silêncio também foi observado nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, nos duelos Palmeiras-Cruzeiro e Ferroviária-Internacional, em Porto Alegre.

Izquierdo, de 27 anos, teve uma arritmia cardíaca no segundo tempo de São Paulo-Nacional, jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, e caiu em campo.

Posteriormente, ele sofreu uma parada cardíaca na ambulância que o levava ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde permaneceu internado até a noite de terça-feira, quando faleceu.

