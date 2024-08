O jovem atacante alemão Youssoufa Moukoko, de 19 anos, foi cedido por empréstimo com opção de compra pelo Borussia Dortmund ao Nice, anunciou o clube francês nesta quarta-feira (28).

Moukoko defendeu a seleção da Alemanha pela primeira vez em 16 de novembro de 2022, contra Omã (1 a 0), aos 17 anos, e esteve presente na Copa do Mundo no mesmo ano, no Catar.

Depois de uma boa temporada 2022/2023 como centroavante do Dortmund (26 jogos e sete gols marcados na Bundesliga), o jogador nascido em Camarões teve menor protagonismo no último ano, em que o clube alemão foi finalista da Liga dos Campeões.

Moukoko, que soma 99 jogos oficiais, com 18 gols marcados com a camisa do Borussia Dortmund, estava em busca de um clube para defender por empréstimo e poder ter mais minutos de jogo.

