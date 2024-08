O fundador do Telegram, o franco-russo Pavel Durov, foi apresentado à Justiça francesa nesta quarta-feira(28), após a sua prisão no sábado, para um possível acusação, disse à AFP uma fonte próxima do caso.

O bilionário CEO deste serviço de mensagens foi transferido para o Palácio da Justiça, em Paris, ao início da tarde, depois de vários dias sob custódia policial, disse a fonte.

A Justiça indica que Durov, de 39 anos, não agiu contra a divulgação de conteúdo criminoso no Telegram, que tem mais de 900 milhões de usuários, acusações que rejeita.

O Telegram posicionou-se como uma alternativa às plataformas de mensagens americanas, criticadas pela exploração comercial dos dados pessoais dos usuários, defendendo a confidencialidade.

A Justiça francesa inciou uma investigação no dia 8 de julho por participação em crimes organizados na plataforma, como tráfico de drogas, pornografia infantil, fraude, lavagem de dinheiro entre outros.

Seu guarda-costas e seu assistente, que também foram presos na noite de sábado ao chegarem à França com Durov, foram libertados após serem interrogados, segundo uma fonte próxima ao caso.

Agora, a Justiça deve decidir se o liberta sem acusações, como seus funcionários, se o indicia ou se decreta sua prisão preventiva ou medidas de controle judicial.

