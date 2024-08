O britânico Daniel Evans derrotou nesta terça-feira (27) o russo Karen Khachanov na partida mais longa da história do Aberto dos Estados Unidos, que durou cinco horas e 35 minutos.

Evans, número 184 do ranking da ATP, venceu Khachanov (22º) por 3 sets a 2 com parciais de 6-7 (6/8), 7-6 (7/2), 7-6 (7/4), 4-6 e 6-4 nesta partida da primeira rodada do Grand Slam de Nova York.

Na sua conta na rede social X, a ATP parabenizou o britânico pela vitória "na partida mais longa da história do Aberto dos Estados Unidos".

Evans, de 34 anos, perdia por 4-0 no último set e, apesar do cansaço, conseguiu virar o placar e vencer os últimos seis games desta maratona.

O recorde anterior do Aberto dos Estados Unidos remontava a 1992, quando o sueco Stefan Edberg derrotou o americano Michael Chang nas semifinais em cinco horas e 26 minutos.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner disputaram outra partida histórica das quartas de final de 2022 que durou 5 horas e 15 minutos e terminou por volta das três da manhã com vitória do espanhol.

A partida de Grand Slam mais longa da história foi disputada em Wimbledon em 2010 entre o francês Nicolas Mahut e o americano John Isner, com Isner vencendo em 11 horas e 5 minutos com um placar de 70-68 no quinto e último set.

