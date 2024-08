A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, começou nesta terça-feira (27) a busca por seu segundo título no US Open com uma vitória discreta sobre a russa Kamilla Rakhimova.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (8/6), uma hora e 52 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

A polonesa cometeu incomuns 40 erros não forçados, que deram margem a Rakhimova para sonhar com a que seria a maior vitória de sua carreira.

A russa, número 104 no ranking da WTA, reagiu ao forte início de Swiatek, que venceu os quatro primeiros games da partida, e forçou o tiebreak no segundo set depois de estar perdendo por 5-3.

No desempate, Rakhimova chegou a abrir 6-3 e ficou a um ponto de levar o jogo para o terceiro set, mas acabou cometendo uma série de erros que a número 1 do mundo aproveitou para vencer.

"No início me senti bem, mas depois fiquei um pouco tensa e minha adversária aproveitou. Tentei me concentrar no meu jogo", reconheceu Swiatek depois de selar a classificação para a segunda rodada, na qual já estão outras duas grandes favoritas, a bielorrussa Aryna Sabalenka e a americana Coco Gauff.

A próxima rodada de Iga Swiatek, campeã do US Open em 2022, será a japonesa Ena Shibahara (N.39), que eliminou a australiana Daria Saville (N.95).

