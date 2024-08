Dois homens foram presos, acusados de danificar uma formação rochosa de mais de 140 milhões de anos. Wyatt Clifford Fain e Payden David Guy Cosper apareceram em um vídeo em abril jogando pedaços de rocha da Área de Recreação Nacional do Lago Mead, em Nevada, nos Estados Unidos, uma área de preservação ambiental.

Os homens são acusados de lesão e depredação de propriedade de governo e de auxílio e cumplicidade, conforme divulgado pela imprensa local. De acordo com a acusação, no dia 7 de abril, Wyatt e Payden empurraram grandes pedaços de antigas formações rochosas da borda de um penhasco para o chão abaixo enquanto estavam em uma trilha. A estimativa é que os danos totalizam mais de US$ 1.000, o equivalente a R$ 5.494.









A defesa de Frain não se manifestou. Enquanto o advogado de Cosper contou à ABC News que "não havia placas na entrada proibindo empurrar pedras" nem sinalização de que aquele era um "local protegido pelo governo federal". Os homens se declararam inocentes e foram liberados sob fiança.





Um julgamento foi marcado para outubro. Se condenados, os homens podem pegar até 10 anos de prisão cada.