A Juventus de Turim emendou a segunda vitória no campeonato italiano ao derrotar o Hellas Verona por 3 a 0 fora de casa, nesta segunda-feira (26), no jogo que fechou a segunda rodada da Serie A, em que os 'bianconeri' são líderes isolados.

Depois de várias tentativas na direção da baliza defendida pelo goleiro local Lorenzo Montipo, a Juve abriu o placar através do atacante sérvio Dusan Vlahovic (28'), após um passe de Kenan Yildiz.

A 'Vecchia Signora' ampliou a vantagem com uma cabeçada do jovem zagueiro Nicolo Savona (39'), de 21 anos, e um pênalti convertido por Vlahovic no início do segundo tempo (53').

Depois de ter vencido o recém-promovido Como por 3 a 0 na primeira rodada, os jogadores comandados pelo técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, que chegou ao comando do clube de Turim no final da temporada passada, são agora líderes isolados com seis pontos, à frente de um grupo de seis equipes com 4 pontos, entre elas a atual campeã Inter de Milão.

"Ele está, sem dúvida, trabalhando duro em nossa agressividade e atitude", disse Vlahovic ao DAZN sobre o novo treinador da Juve. "Todos concordamos que a nossa atitude é a chave de tudo, com a mentalidade certa tudo funciona melhor", acrescentou o atacante.

A Juventus tem como objetivo conquistar o seu primeiro 'Scudetto' desde a temporada 2019-2020. Seu próximo adversário será a Roma, no domingo, em Turim.

Mais cedo, o Como do técnico espanhol Cesc Fábregas conquistou seu primeiro ponto na temporada com um gol do ex-atacante do Milan, Patrick Cutrone, que empatou em 1 a 1 na visita ao Cagliari.

O Como contou com a estreia do jovem meio-campista argentino, ex-Real Madrid, Nico Paz.

--- Resultados da 2ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

Udinese - Lazio 2 - 1

Parma - Milan 2 - 1

Inter - Lecce 2 - 0

Monza - Genoa 0 - 1

- Domingo:

Fiorentina - Unione Venezia 0 - 0

Torino - Atalanta 2 - 1

Napoli - Bologna 3 - 0

Roma - Empoli 1 - 2

- Segunda-feira:

Cagliari - Como 1 - 1

Hellas Verona - Juventus 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 6 2 2 0 0 6 0 6

2. Inter 4 2 1 1 0 4 2 2

3. Torino 4 2 1 1 0 4 3 1

4. Genoa 4 2 1 1 0 3 2 1

. Parma 4 2 1 1 0 3 2 1

. Udinese 4 2 1 1 0 3 2 1

7. Empoli 4 2 1 1 0 2 1 1

8. Atalanta 3 2 1 0 1 5 2 3

9. Lazio 3 2 1 0 1 4 3 1

10. Hellas Verona 3 2 1 0 1 3 3 0

. Napoli 3 2 1 0 1 3 3 0

12. Cagliari 2 2 0 2 0 1 1 0

. Fiorentina 2 2 0 2 0 1 1 0

14. Milan 1 2 0 1 1 3 4 -1

15. Roma 1 2 0 1 1 1 2 -1

16. Monza 1 2 0 1 1 0 1 -1

17. Unione Venezia 1 2 0 1 1 1 3 -2

18. Bologna 1 2 0 1 1 1 4 -3

. Como 1 2 0 1 1 1 4 -3

20. Lecce 0 2 0 0 2 0 6 -6

