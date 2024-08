O alemão Alexander Zverev e o americano Ben Shelton fecharam a estreia com triunfo nesta segunda-feira (26) na abertura do US Open, que terá como destaque o primeiro duelo de Novak Djokovic rumo ao seu 25º título de Grand Slam.

O astro sérvio, atual campeão, entrará à noite na quadra central de Nova York para encerrar uma programação que começou com vitórias tranquilas de Zverev, quarto cabeça-de-chave, e Shelton, a grande revelação da última edição.

Shelton, que perdeu nas últimas semifinais para Djokovic, venceu Dominic Thiem por 6-4, 6-2 e 6-2 na despedida do austríaco dos torneios do Grand Slam.

Thiem, de 30 anos, pretende encerrar no final desta temporada uma carreira cujo maior triunfo foi a conquista do título do US Open na edição de 2020, realizada sem público devido à pandemia de covid-19.

"Quando ganhei em 2020 foi estranho, em condições muito rígidas", lembrou Thiem durante a pequena homenagem que o torneio lhe prestou. "Então, estou muito feliz por ter a oportunidade de jogar nesta quadra diante de vocês".

Quatro vezes finalista em grandes torneios, Thiem viu sua carreira ser interrompida por uma lesão persistente no pulso, sofrida em 2021.

Por sua vez, Zverev, que perdeu para Thiem na final de 2020, iniciou uma nova tentativa de conquistar o Grand Slam ao perder um set para seu compatriota Maximilian Marterer, número 100 da ATP.

Finalista do último torneio de Roland Garros, Zverev acabou vencendo por 6-2, 6-7 (5/7), 6-3 e 6-2.

O brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado pelo francês Ugo Humbert, para quem perdeu por 3 sets a 0, parciais de 6-3, 6-4 e 6-4.

- Djokovic defende título -

Na última partida do dia na quadra central, Djokovic vai disputar o primeiro duelo na defesa do título contra o moldavo Radu Albot, número 138 do ranking da ATP.

O sérvio, com moral em alta após a vitória nos Jogos Olímpicos de Paris, tem grandes objetivos a alcançar em Flushing Meadows.

Se mantiver o título, algo que ninguém conseguiu desde que Roger Federer venceu cinco edições consecutivas (2004-2008), Djokovic quebrará o empate de 24 troféus de Grand Slam que tem Margaret Court e deterá o recorde absoluto no tênis.

O espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, jogadores vencedores dos três Grand Slams anteriores, entram na quadra na terça-feira.

- Sakkari abandona, Zheng avança -

O torneio feminino começou com a retirada da grega Maria Sakkari e o sofrido triunfo da chinesa Zheng Qinwen, campeã olímpica em Paris-2024.

Sakkari, número nove do mundo, desistiu de seguir depois de perder o primeiro set por 6 a 2 para outra tenista chinesa, Yafan Wang (80ª).

Semifinalista em Flushing Meadows em 2021, Sakkari vem sentindo um desconforto nos ombros desde o início da atual temporada norte-americana.

Por sua vez, Zheng Qinwen teve que se recuperar de uma derrota no primeiro set para vencer a americana Amanda Anisimova por 4-6, 6-4 e 6-2.

Nesta segunda-feira, a atual campeã, a jovem americana Coco Gauff, vai enfrentar a francesa Varvara Gracheva.

Assim como Djokovic, Gauff passou em branco nos três Grand Slams da temporada e está confiante em retomar o caminho das vitórias diante de uma torcida que a idolatra.

Gauff faz parte de um trio de favoritas junto com a polonesa Iga Swiatek, que estreia na terça-feira, e a bielorrussa Aryna Sabalenka, que fechará a sessão desta segunda-feira contra a australiana Priscilla Hon (203ª no WTA).

--- Resultados desta segunda-feira do Aberto dos Estados Unidos:

1ª rodada (simples masculino):

Casper Ruud (NOR/N.8) x Bu Yunchaokete (CHN) 7-6 (7/2), 6-2, 6-2

Roberto Carballés (ESP) x Jan Choinski (GBR) 6-2, 6-3, 5-7, 6-7 (5/7), 6-3

Shang Juncheng (CHN) x Alexander Bublik (CAZ/N.27) 6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-4

Ugo Humbert (FRA/N.17) x Thiago Monteiro (BRA) 6-3, 6-4, 6-4

Francisco Comesaña (ARG) x Dominic Stricker (SUI) 4-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-3

Matteo Berrettini (ITA) x Albert Ramos (ESP) 7-6 (7/2), 6-2, 6-3

Alexander Zverev (ALE/N.4) x Maximilian Marterer (ALE) 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 6-2

Mitchell Krueger (EUA) x Hugo Grenier (FRA) 4-6, 6-3, 6-4, 7-5

Ben Shelton (EUA/N.13) x Dominic Thiem (AUT) 6-4, 6-2, 6-2

Roberto Bautista (ESP) x Luca Nardi (ITA) 7-5, 7-6 (7/3), 7-6 (7/5)

Alexei Popyrin (AUS/N.28) x Kwon Soonwoo (COR) 7-5, 6-2, 6-3

1ª rodada (simples feminino):

Paula Badosa (ESP/N.26) x Viktorija Golubic (SUI) 6-0, 6-3

Diane Parry (FRA) x Wang Xiyu (CHN) 7-6 (7/2), 7-6 (7/5)

Wang Yafan (CHN) x Maria Sakkari (GRE/N.9) 6-2, 0-0 (abandono)

Elina Svitolina (UCR/N.27) x Lourdes Carlé (ARG) 3-6, 6-3, 6-4

Anhelina Kalinina (UCR) x Océane Dodin (FRA) 6-1, 3-6, 6-1

Tatjana Maria (ALE) x Solana Sierra (ARG) 6-2, 6-3

Coco Gauff (EUA/N.3) x Varvara Gracheva (FRA) 6-2, 6-0

Zheng Qinwen (CHN/N.7) x Amanda Anisimova (EUA) 4-6, 6-4, 6-2

Erika Andreeva (RUS) x Yuan Yue (CHN) 6-3, 7-6 (9/7)

Jule Niemeier (ALE) x Dayana Yastremska (UCR/N.32) 6-4, 6-7 (3/7), 6-4

Donna Vekic (CRO/N.24) x Kimberly Birrell (AUS) 6-4, 6-4

Greet Minnen (BEL) x Magdalena Frech (POL) 7-5, 7-5

Daria Kasatkina (RUS/N.12) x Jaqueline Cristian (ROM) 6-2, 6-4

./bds/gbv/ol/aam/mvv